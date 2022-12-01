السفير المصرى فى صوفيا يفتتح منتدى رواد الأعمال المصرى البلغارى الأول

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية فى صوفيا، منتدى رواد الأعمال المصرى البلغارى الأول، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية، وبحضور رواد الأعمال المصريين والبلغاريين فى مجالات الطاقة، والأدوية، والأثاث، والسيراميك، والتبغ، والصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والسياحة، وجمعية لسيدات الأعمال البلغاريات، فضلا عن مشاركة رئيس منطقة "تراكيا" الاقتصادية بمدينة "بلوفديف"، والتى تعد أكبر منطقة صناعية فى جنوب شرق أوروبا.





كما شارك فى الافتتاح بشكل مرئى الدكتور خالد حنفى، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية العربية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحادى الغرف التجارية المصرية والإفريقية ورئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية، والسيد عادل الجندى، مدير الإدارة الإستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطنى لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، وشريف شافعى، ممثل هيئة الاستثمار المصرية، فضلا عن ممثل هيئة تشجيع الاستثمار فى بلغاريا. وقد تم استعراض فرص تعزيز التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين، والترويج لمصر لتصدير المنتجات البلغارية إلى الأسواق العربية والإفريقية، وكذا الترويج لبلغاريا لترويج المنتجات المصرية فى أسواق الاتحاد الأوروبى ودول البلقان. وتتضمن زيارة رجال الأعمال المصريين إلى بلغاريا زيارة مدينة فارنا، والتى يقع بها أكبر ميناء على البحر الأسود، حيث سيتم تنظيم منتدى مماثل للأعمال تحت رعاية محافظ فارنا، والذى سيفتتح المنتدى مع السفير المصرى يوم 2 ديسمبر 2022.

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