فعاليات افتتاح الرئيس السيسى مدينة المنصورة الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشاهد الرئيس السيسى، فيلما تسجيليا عن المدن الجديدة التى يتم تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأبرزهم مدينة المنصورة الجديدة التى يتم افتتاحها اليوم، وعرض الفيلم التسجيلى حجم العمل الذى شهدته المدينة من أجل أن تكون ضمن مدن الجيل الرابع.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية عندما تنفذ أى مشروع تضع تصور شامل له، معلقا: "أوعوا تفتكروا إن المنصورة الجديدة مجرد مدينة شكلها حلو بس".
وصرح متحدث الرئاسة بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتى فى إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.
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