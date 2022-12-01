أجمل هدية.. السيسى يوقع على كرة أحد ناشئى نادى شربين فى عيد ميلاده (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد الناشئ يوسف للرئيس السيسى أن هذا أسعد عيد ميلاد فى حياته، وأنه سيحتفظ بهذه الكرة. وحرص الرئيس السيسى على تشجيعه وتشجيع باقى اللاعبين الناشئين المشاركين فى برنامج "كابيتانو مصر"، وطالبهم بالعمل والتعب لتحقيق أحلامهم.

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