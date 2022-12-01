وزير خارجية إيطاليا يستقبل سامح شكرى فى روما

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تايانى"، الوزير سامح شكرى، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الخارجية للعاصمة الإيطالية للمشاركة فى منتدى حوارات روما المتوسطية.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزيرين عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا فور وصول الوزير شكرى إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة على مأدبة غذاء أقيمت على شرف الوزير المصرى.

وكشف المتحدث الرسمى، أن وزيرى الخارجية تناولا بشكل موسع سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا فى شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، والبناء على قصص النجاح التى حققتها الشركات الإيطالية فى السوق المصرى. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية. وقد حرص الوزير شكرى على استعراض الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزا الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يرتقى إلى تطلعات الشعبين المصرى والإيطالى.