التدريبات ورفع اللياقة البدنية.. نصائح السيسى لناشئى نادى شربين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حديثه إلى ناشئ نادى قرية شربين الرياضى، قائلا: "أنا سعيد بيكم، وعاوز أقولكم على حاجة، طبعا المهارات مفيش كلام هى الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة، والقدرة البدنية القوية جدا جدا، هتخليك لو عندك مهارات كويسة، لاعب ملكش حل".





وقال الرئيس السيسى إن الأمنيات جميلة وسهلة التحقق، لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد ليس من الفرد فقط لكنها تحتاج إلى تكاتف الجميع، وطالب الرئيس السيسى الناشئين أن يكونوا على قلب رجل واحد، ونصحهم بالتدريب الجيد والالتزام بالأخلاق. وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية. وصرح متحدث الرئاسة بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتى فى إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التى شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

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