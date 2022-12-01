التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين كرواتيا ضد بلجيكا فى كأس العالم.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - خيم التعادل السلبي على فعاليات الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا ضد بلجيكا في المباراة المقامة حالياً على ملعب استاد "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حالياً وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً يمثلون مختلف القارات الست.

ويتصدر كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الذي يحتل وصافة المجموعة بنفس الرصيد، فيما يحل منتخب بلجيكا في المركز الثالث، ويتذيل المجموعة منتخب كندا بدون نقاط بعدما ودع البطولة بشكل رسمي.

يدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بهدف الفوز ولا بديل عنه، وذلك لحسم تأشيرة التأهل دون انتظار نتائج الآخرين، وكان منتخب كرواتيا قد تعادل سلبياً مع المغرب في المباراة الأولى، قبل أن يفوز على كندا في المباراة الثانية ليحصد 4 نقاط يتصدر بهم المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن المغرب.

بينما على الجانب الآخر يدخل منتخب بلجيكا مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام المغرب بهدفين نظيفين، ليستقر في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، ويصبح مصيره مرهوناً بمباراة المغرب وكندا في الجزء الثاني من المجموعة.

يمتلك بلجيكا الفرصة الأضعف في التأهل من تلك المجموعة، في مقابل فرص كل من، المغرب وكرواتيا، ويكفي بلجيكا الفوز بأي نتيجة على كرواتيا ودون انتظار أي نتائج أخرى، ليضمن مكانه في الدور الثاني، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام كرواتيا التي لن تقبل أيضاً بالهزيمة التي ستعني خروجها في حالة فوز أو تعادل المغرب، تعادل بلجيكا أيضًا سيكون كافيًا، بشرط أن يخسر المغرب أمام كندا بفارق 4 أهداف، أمّا هزيمة بلجيكا فتعاني خروجه من الدور الأول بشكل مؤكد.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: يورلنوفيتش، لوفرين، جفارديول، سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش ، كوفاسيتش.

الهوم: كراماريتش ، لينايا، بيريسيتش.

فيما جاء تشكيل منتخب بلجيكا الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع : منير، ألدير فيريلا، فيرتوتخين.

الوسط: كاستانيي، ديندونكر، فيتسل، كاراسكو.

الهجوم: كيفين دى بروين، تروسارد، ميرتينز.