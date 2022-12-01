محافظ أسوان: مبادرة «الأتوبيس الطائر» تستهدف مواجهة الفساد بكافة أشكاله

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مبادرة "الأتوبيس الطائر" تستهدف مواجهة الفساد المالى والإدارى بكافة أشكاله وصوره، مع القضاء على بؤر الإهمال والتراخى بالمواقع الخدمية المختلفة لتلافى كافة السلبيات أولًا بأول.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الخميس، مع أعضاء لجنة مبادرة "الأتوبيس الطائر" برئاسة أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة، حيث اطلع على المخالفات التى تم رصدها خلال الزيارة المفاجئة للجنة المبادرة لمركز ومدينة كوم أمبو.

وقرر "عطية" إحالة وقائع المخالفات الواردة بتقرير لجنة "الأتوبيس الطائر" التى تم تشكيلها برقم 273 لسنة 2022 للتحقيق من خلال الشئون القانونية بالمحافظة؛ تمهيدًا لاحالتها للنيابة المختصة.

وأضاف، أن إيفاد لجان "الأتوبيس الطائر" لمواقع الخدمات يستهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى الواردة من المواطنين على أرض الواقع بعد فرزها وتجميعها والتأكد من عدم وجود دعاوى كيدية، ثم التفتيش على القطاعات والإدارات المختصة دون استثناء.

وأكد أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات المفاجئة للجنة الأتوبيس كلما وردت شكاوى أو استغاثات، حيث سيتم إثابة المتميزين من القيادات والعاملين كما سيتم محاسبة المتلاعبين والمتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية.