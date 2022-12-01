«الرعاية الصحية» تُعلن اعتماد وحدة طب أسرة «القبلى قامولا» بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد وحدة صحة أسرة القبلى قامولا، التابعة للهيئة بمحافظة بالأقصر، وذلك بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات "GAHAR 2021"، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.





وأشارت الهيئة، إلى أن نجاح الوحدة فى الوصول إلى درجة الاعتماد يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة بما يطابق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وبما يواكب التطورات العالمية المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح بيان الهيئة، تم تقديم حوالى 82 ألف خدمة طبية بوحدة طب أسرة "القبلى قامولا" لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، تشمل خدمات: "الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة، الفحص الشامل" للمترددين، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة عالمية، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم حوالى 12.820 ألف فرد من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن وحدات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وتقدم 80%من الخدمات الطبية التى يحتاجها الفرد، مثمنًا نجاح جهود كتيبة العمل بوحدة طب أسرة "القبلى قامولا" بالأقصر، مُعربًا عن فخره بجهود كافة العاملين، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز.

ونوه "السبكى"، أنه بعد اعتماد هذه الوحدة يكون بلغ إجمالى المنشآت الطبية التابعة للهيئة والتى تم اعتمادها وفقًا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، 48 منشأة طبية، وذلك بأربع محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، مؤكدًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.