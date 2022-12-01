المنصورة الجديدة.. العاصمة السياحية الجديدة للدلتا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى إطار خطة التنمية الشاملة التى أطلقتها الدولة المصرية فى عام 2014، قررت الدولة التوسع فى إنشاء العديد من المدن الجديدة والذكية "علشان نعيش بجد فى الجمهورية الجديدة ومتكنش مجرد شعار".





إنشاء المدن الجديدة ليس للرفاهية ولكن أصبحت ضرورة قصوى، لخلق مراكز حضارية جديدة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وذلك لأنها تعمل على توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوداى النيل، وكذلك خلق مناطق جاذبة للاستثمار، فضلًا عن مد محاور العمران للمناطق الصحراوية، كما أنها ستحد من الزحف العمرانى على الرقعة الزراعية فى مصر.

واليوم كان افتتاح المرحلة الأولى لواحدة من أهم المدن الجديدة فى مصر، وهى مدينة المنصورة الجديدة، التى تقام على مساحة 7211 فدانًا ويتم تنفيذها على أربع مراحل، المرحلة الأولى التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم بمساحة 2036 فدانًا.