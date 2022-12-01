إنشاء المدن الجديدة ليس للرفاهية ولكن أصبحت ضرورة قصوى، لخلق مراكز حضارية جديدة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وذلك لأنها تعمل على توزيع السكان بعيدًا عن الشريط الضيق لوداى النيل، وكذلك خلق مناطق جاذبة للاستثمار، فضلًا عن مد محاور العمران للمناطق الصحراوية، كما أنها ستحد من الزحف العمرانى على الرقعة الزراعية فى مصر.
واليوم كان افتتاح المرحلة الأولى لواحدة من أهم المدن الجديدة فى مصر، وهى مدينة المنصورة الجديدة، التى تقام على مساحة 7211 فدانًا ويتم تنفيذها على أربع مراحل، المرحلة الأولى التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم بمساحة 2036 فدانًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنصورة الجديدة.. العاصمة السياحية الجديدة للدلتا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.