انت الان تتابع خبر بالرابط.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022.. الحق بسرعة والفئات المستثناة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ ينقب الكثيرين في الوقت الحالي عن رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022، وهي من أبرز الأشياء التي يريد أن يعرفها الكثيرين ويتبعون الخطوات الخاصة تسجيل الاسرة لجميع الأبناء، وهذا ما تحرص وزارة التموين على تقديمه بدءاً من كل شهر.

رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

وأعلنت وزارة التموين أن المواطنين يستطيعون تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين عن طريق الدخول إلى رابط موقع دعم مصر، والعمل على اتباع جميع الخطوات الأساسية اتي تقوم الوزارة بتقديمها أمام جميع المواطنين الذين يريدون في الوقت الحالي إضافة جميع أبنائهم للاستفادة من الدعم.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

عليك أن تدخل رقم بطاقة التموين على موقع دعم مصر من التمويني وهو ما ذكرناه سابقاً.

واختيار أيقونة فتح حساب جديد.

اختيار خدمات التموين.

اكتب الاسم الأول لاسم الوالدة.

النقر على أيقونة إضافة المواليد غير ببطاقة التموين.

واكتب اسم المولود “طفل، طفلة”، وهي التي تريد أن تضيفهم إلى بطاقة التموين ويكون الاسم رباعي.

وضع الرقم القومي الذي يجد في شهادة الميلاد، لإضافة المولود.

كتابة صلة قرابة المولود واختيار الصفة التي تأتي تحت أسم “ضم الأبناء”.

النقر على خانة إضافة، وبعدها تأكيد الإضافة.

فئات مستثناة من تحديث بطاقة التموين 2022

كبار السن غير القادرين على الحركة وهم الذي لا يوجد لديهم خط محمول.

أسر السجناء.