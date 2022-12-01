انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022.. القومية للبريد كشفتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر البحث حالياً عن حقيقة تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022 وهي من الأشياء التي تم الكشف عنها من خلال هيئة البريد، وأيضاً يريدون معرفة الأماكن المخصصة للصرف والتي تقدمها طوال الفترة المخصصة والمحددة لكل الفئات.

حقيقة تأجيل صرف معاشات ديسمبر 2022

ونفى البريد كل ما انتشر حول تأجيل صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 ليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، وكشفت الهيئة انتظام العمليات الخاصة بالصرف في كل مكاتب البريد بجميع المحافظات من اليوم الخميس 1 ديسمبر، وهو يقدم من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي وغيرها من الأماكن المخصصة لصرف المعاشات.

جدول مرتبات ديسمبر 2022

1- موعد صرف معاشات الشريحة الأولى: قيمة المعاشات الأقل من 1000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 1 و2 ديسمبر 2022.

2- موعد صرف معاشات الشريحة الثانية: قيمة المعاشات من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 3 و4 ديسمبر 2022.

3- موعد صرف معاشات الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه بالزيادات الجديدة خلال يومي 5 و6 ديسمبر 2022.