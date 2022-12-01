حكيم زياش يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى كندا بالدقيقة 4.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:43 مساءً - سجل حكيم زياش الهدف الأول للمغرب في مرمى كندا بالدقيقة الرابعة في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ستاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر .

جاء الهدف بعد خطأ فادح من الحارس ميلان بوريان في تمرير الكرة بعد خروج خاطئ من المرمى استغله حكيم زياش ونجح في استخلاص الكرة وسددها مباشرة بشكل ساقط إلى داخل الشباك.

ويبحث أسود الأطلسي عن حسم تأشيرة التأهل إلى دور الـ 16 فيما يأمل منتخب كندا في الفوز بأول مباراة في تاريخهم بالمونديال.

حكيم زياش

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع كرواتيا وفاز على بلجيكا في أول جولتين، بينما يتصدر منتخب كرواتيا المجموعة بفارق الأهداف فقط عن أسود الأطلسي، ويحل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كندا المجموعة بدون نقاط.

حكيم زياش

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي: "حراسة المرمى: ياسين بونو، الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نور الدين أمرابط، نايف أكرد، الوسط: رومان سايس ، حكيم زياش، أوناحى، والهجوم: عبدالحميد صابري، سيفان بوفال ، يوسف النصيري.

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بينما جاء تشكيل كندا: "حراسة المرمى: ميلان بوريان، الدفاع: كمال ميلر، سام أديكوجبي، ستيفن فيتوريا، أليستر جونتسون، الوسط: ألفونسو ديفيز ، جوناثان اوسوزيو، مارك كاى، والهجوم: تاجون بوكانان، جونيور هويليت ، سايل لارين.

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ويدخل منتخب المغرب مباراة اليوم منتشياً بفوزه الأخير على بلجيكا، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، بهدفين نظيفين، وهو الانتصار الذي حققه أسود الأطلسي بعد 24 عاماً منذ أخر انتصار للمغرب في تاريخ مشاركتهم بالمونديال.

بينما يدخل منتخب كندا مباراة اليوم، بهدف تقديم عرض مشرف بعد خروجه رسمياً من المونديال عقب هزيمته في أول جولتين بالمونديال، أمام كل من، كرواتيا وبلجيكا.

كأس العالم قطر 2022

ويمتلك المنتخب المغربي فرصة كبيرة للتأهل إلى دور الـ 16، ففي حالة فوز المغرب على كندا يتأهل أسود الأطلسي إلى الدور الثاني دون أي حسابات، وفي حالة تعادل المغرب يتأهل أيضاً إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

بينما هزيمة المغرب قد تكون كافية، بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا، وهزيمة المغرب ستكفي أيضاً بشرط تعادل كرواتيا وبلجيكا، لكن بشرط ألا يخسر المغرب بفارق أكثر من هدفين، وهزيمة المغرب تكفي كذلك حال فوز بلجيكا على كرواتيا، لكن بشرط تفوقه بفارق الأهداف على كرواتيا.