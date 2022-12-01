بنى سويف تعقد جلسة بـ«إبشنا» ضمن الحوارات المجتمعية لـ«حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقدت محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، لقاءً جماهيريًا وحوارًا مجتمعيًا بمجلس قروى إبشنا مركز بنى سويف، مع أهالى قرية إبشنا وتوابعها، بحضور المدير التنفيذى لمؤسسة "حياة كريمة" عادل زكريا، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية؛ وذلك بهدف الوصول إلى أفضل آلية لتنفيذ مشروعات المبادرة، وفق رؤية أبناء القرى لتنفيذها على أكمل وجه.





يأتى ذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الحوارية المجتمعية ببنى سويف، فى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استعدادًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى يتم عقدها تحت إشراف الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ومنسق عام المبادرة بمحافظة بنى سويف. وخلال الحوار، تم التأكيد على أن المبادرة تشمل العديد من المحاور والتى يتم من خلالها النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى قطاعات "التعليم - الصحة - الصرف الصحى - مياه الشرب - الغاز الطبيعى - الشباب والرياضة - الطرق"، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الرى من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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