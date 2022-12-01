رئيسا «البحوث الزراعية» و«الإرشاد الزراعى» يفتتحان أول مهرجان للزيتون

جدة - نرمين السيد - افتتح رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى الدكتور علاء عزوز، أول مهرجان للزيتون المصرى، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، والذى تستمر فعالياته لمدة 5 أيام، تحت شعار "من مصر لكل الدنيا".





ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وبحضور عدد من مديرى المعاهد وقيادات وزارة الزراعة ومشاركة عدد من العارضين من مصر والدول العربية المختلفة.

وتفقد "سليمان" و"عزوز"، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة، ومديرى المعاهد البحثية المعنية، أجنحة المهرجان، حيث التقوا بالعارضين، مؤكدين أهمية هذا الحدث فى تنمية صناعة الزيتون فى مصر.

ويقام المهرجان بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية، ومعهدى بحوث تكنولوجيا الأغذية وبحوث البساتين، ومركز بحوث الصحراء، والمركز القومى للبحوث، حيث يتم خلال المعرض تسويق المنتجات والصناعات القائمة على الزيتون، فضلًا عن عدد من الفعاليات والندوات العلمية، ومحاضرات للباحثين والخبراء فى مجال صناعة الزيتون، فضلًا عن عدد من الأنشطة الفنية والترفيهية.

ويعد هذا الحدث هو أول مهرجان دولى للزيتون فى مصر، استجابة لتوجهات القيادة السياسية، بتنمية هذا القطاع، واستعراض الفرص الاستثمارية فيه، وزيادة القيمة المضافة له، والوصول بأعداد أشجار الزيتون إلى 70 مليون شجرة، فضلًا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتبنى مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون فى مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائى.

ويستهدف المهرجان أيضًا جذب الزوار من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية للمشاركة والتعرف على إنتاج مصر من مختلف أنواع الزيتون، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، بهدف تنميته والنهوض به، حيث يعد فرصة للعاملين فى هذا المجال للالتقاء واستعراض التجارب المتميزة فى هذا المجال.