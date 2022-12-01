مياه نظيفة للأهالى.. حياة كريمة فى بورسعيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة بورسعيد، تطورا كبييرا فى مشروعات تحسين جودة المياه، لتوفير مياه نظيفة للأهالى، ضمن مبادرة حياة كريمة.



جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة بورسعيد، تطورا كبييرا فى مشروعات تحسين جودة المياه، لتوفير مياه نظيفة للأهالى، ضمن مبادرة حياة كريمة. ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز المعلومات عن محطتى ترشيح المياه فى منطقة الكاب ومحطة الرفع والمعالجة بمنطقة الرضوان الواقعتين جنوب بورسعيد.

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