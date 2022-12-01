انت الان تتابع خبر تسهيلات قانون التصالح الجديد .. اعرفها من هنا بس سعر المتر هبيقي بثلاثة أصعاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث الأشهر في العالم جوجل حول تسهيلات قانون التصالح الجديد، خاصة بعد إعلان مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي على موافقته على مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.وأكد مجلس الشوي في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على التعديلات الخاصة بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة من قانون التصالح على مخالفات البناء.

وحملت المادة الرابعة من القانون عدد من التسهيلات والتي تتمثل في قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح في حالتين هما :

1- الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها والتي يصعب إزالتها.

1- عدم القدرة واستحالة استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للتصالح.

وأكد القانون أنه في هذه الحالات سوف يكون سعر التصالح ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً للأحكام المنصوص عليها.