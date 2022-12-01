انت الان تتابع خبر عاجل ..السيسي يصدر توجيهاً بشأن المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية : هيدخلك 200 جنيه يوماً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة رؤوس الماشية سوف تجلب الكثير من الأموال على المزارعين خلال الفترة القليلة القادمة، حيث أنها سوف تقوم بجلب ما يقارب 200 جنيه مصري بشكل يومي للفلاح.وأوضح الرئيس السيسي حفل افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، أن هذه المبادرة سوف تقوم بتغيير حياة المزارعين موجهاُ الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان.

من جانبه قال ممدوح شعبان مدير عام جمعية “الأورمان” أنه تم تسليم ما يقرب من 100 رأس ماشية في إطار هذه المبادرة، حيث أن الرأس الواحدة تدر 25 كيلو جرام لبن بشكل يومي والتي سوف تزيد إلى 30 كيلو جراما.