وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الإيطالي بروما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بروما.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يستقبل الآن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني السيد سامح شكري فى مقر وزارة الخارجية الإيطالية... مصر وإيطاليا، صداقة تاريخية ممتدة ومصالح مشتركة بين ضفتى المتوسط".

وكان شكرى التقى في وقت سابق اليوم مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن فى إطار التشاور والتنسيق مستمر بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية.

كما اجتمع شكري على هامش منتدى حوارات روما مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.