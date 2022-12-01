اليوم .. انطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس إلى مطار جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - انطلقت اليوم أولى الرحلات " الدولية " من مطار سفنكس الدولى إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية حيث نظمت شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران أول رحلة بطائرة من طراز إيرباص 320 على متنها 180 راكباً وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية .

وصرح الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى أن تشغيل أولى الرحلات الدولية اليوم من مطار سفنكس الدولي بعد تشغيل الرحلات الداخلية من المطار مطلع نوفمبر الماضى يعد خطوة جديدة نحو تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح، من خلال برامج تحفيزية لجذب مزيد من السائحين إلى مصر مؤكداً حرص وزارة الطيران على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن المقرر أن تنظم شركة إير كايرو 4 رحلات أسبوعياً من مطار سفنكس إلى كل من جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية بواقع رحلتين إلى كل منهما على أن يتم زيادة الرحلات تدريجياً وفقاً لتزايد حركة السفر كما تخطط الشركة لتشغيل الرحلات الدولية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية تزامناً مع افتتاح المتحف المصرى الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة .

ويعد مطار سفنكس واحداً من أهم المطارات الجديدة لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير بما يسهم فى الربط بين المدن السياحية والمناطق الأثرية من خلال استقبال الرحلات الداخلية والدولية والخاصة وتنشيط سياحة اليوم الواحد .. وتقوم شركة إيركايرو حالياً بتشغيل 12 رحلة داخلية قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر بين مطار سفنكس وكلا من مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بما يسهم فى ربط المقاصد السياحية المصرية برحلات داخلية .

وقد شهد مطار سفنكس أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية الى 1,2 مليون راكب سنوياً وتم ربط المطار من خلال شبكة من المواصلات العامة بعدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة تيسيراً على المسافرين والعاملين به .. وشملت أعمال التطوير صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة وتزويد المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد و8 سلالم متحركة و4 كباري تحميل تخدم 4 طائرات وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب وزيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليسع 8 طائرات بطرازات مختلفة