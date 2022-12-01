رئيس مجلس النواب: مصر تؤكد على حق ليبيا في الحفاظ على وحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، مضيفا أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، مشددا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم /الخميس/، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث أكد جبالي دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مضيفا أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن موحد بعيدا عن التدخلات الخارجية.