مشروعات وبرامج تنموية.. الدولة ترفع شعار «حقوق الطفل» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد حقوق الطفل أولولوية مهمة للدولة المصرية، وتحرص فى خططها التنموية، على الاهتمام بحقوق الطفل فى جميع المجالات كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة.





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