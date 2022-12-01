جهود السفارة في هولندا للترويج للسياحة إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية نظم السفير حاتم عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا، اجتماعاً مع كبرى الشركات السياحية الهولندية بمشاركة كل من مدير رابطة منظمي الرحلات الهولنديين، والسيد/ عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وممثلي الاتحادات السياحية والفندقية المصرية، والمدير الإقليمي لشركة مصر للطيران في أمستردام.

تم خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية، وتحديث المنشآت الفندقية، وآفاق الترويج المشترك للسياحة في مصر بالتعاون مع منظمي الرحلات الهولنديين لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر من هولندا خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الحوافز والبرامج المقدمة للشركات الأجنبية لدعم وتسويق برامجها السياحية إلى المقاصد المصرية وتنويعها لتتخطى السياحة الشاطئية، والتوسع في مجالات السياحة الثقافية والدينية والسفاري.

كان اللقاء فرصة طيبة لمتابعة الإقبال المتنامي على السياحة الوافدة من هولندا إلى مصر، خاصة أن مصر تعد أكبر خامس وجهة سياحية مفضلة للسائح الهولندي، حيث أشاد ممثلو الشركات الحاضرة في الاجتماع بمستوى الإقبال على البرامج السياحية المصرية وتزايد المعدلات خلال الفترة الماضية، وأعربوا عن تطلعهم لزيادة الأنشطة والبرامج السياحية بحيث تحتل المقاصد السياحية المصرية مرتبة أكثر تقدماً، لاسيما في ضوء تسيير العديد من الشركات الهولندية لرحلات طيران عارضة إلى مدن شرم الشيخ والغردقة.

هذا، وقد اتفق المسئولون المصريون مع ممثلي الشركات على أهمية بحث آفاق تعزيز التعاون في الترويج المشترك لمصر في السوق الهولندي وانفتاحهم على أية مقترحات أو أفكار لدفع التعاون السياحي قدماً بين البلدين وهو ما كان محل ترحيب من الشركات الهولندية التي أكدت على استعدادها للتعاون في هذا الإطار والبناء على جهود الترويج الحالية والتي كان من بينها إيفاد رحلات متنوعة لعدد من الصحفيين المتخصصين في السياحة والسفر والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في رحلات ترويجية في مصر.