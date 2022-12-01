الرئيس السيسي يؤكد ضرورة دعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة انتاج الألبان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان.

ونوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في مداخلة خلال الجلسة الثانية من حفل افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة اليوم الخميس- إلى أن مبادرة رؤوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين حيث ستدر رأس الماشية الواحدة عليهم قرابة 200 جنيه يوميًا.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مدير عام جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان، استعراض آخر التطورات في مبادرتي رؤوس الماشية وإنتاج الألبان، حيث قال إنه تم تسليم 100 رأس ماشية ضمن المبادرة، بالمشاركة مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، تدر الرأس الواحدة 25 كيلو جرام لبن يوميًا، وستزيد إلى 30 كيلو جرامًا يوميًا.

وأضاف أن المبادرة الثانية بالنسبة للإنتاج الحيواني بواقع 250 رأسًا، مشيرًا إلى أن أحد المستثمرين العرب قام بشراء 250 رأسًا من الماشية بهدف إنتاج اللحوم وليس الألبان حيث تزيد الرأس بمعدل 1.7 كيلو جرام يوميًا ليصل وزنها الإجمالي 420 كيلو جرامًا.

وعقب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقول " 100 أو 200 أو 500 و1000 رأس ماشية غير كافية .. ومن يريد إخراج دعم وزكاة مال أو صدقة عليه المساهمة في إعطاء هذه الرأس من الماشية للمستفيدين من المبادرة وبذلك نكون قد وفرنا لهم فرصة عمل تدر دخلًا متواصلًا".

ولفت الرئيس إلى أن مراكز تجميع الألبان، كان الهدف منها تحسين وتلبية حاجة المواطن وعدم فقد أي نسبة من الألبان لأي سبب كان، وقارن الرئيس مابين مكاسب المواطنين من رؤوس الماشية وفق المبادرة والواقع الراهن خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تحتاج إلى فترة 10 سنوات بمعدل 100 ألف رأس ماشية كل سنة، ولو تعاونا في جهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني، من الممكن أن نجمع المزيد من الأموال لتمويل المبادرة التي تمنح رأس الماشية التي ستغير حياة المزارعين حيث من الممكن أن توفر دخلًا يوميًا يقدر مابين 100 و200 جنيه .

وأضاف أن منطقة الدلتا كلها بها ما تتراوح نسبته ما بين 50 إلى 60% من سكان مصر بما يعني حوالي 60 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحيواني في مصر كلها يقدر بما يتراوح ما بين 6 أو 7 ملايين رأس ماشية وأنه لو استطعنا تنفيذ المبادرة سيتم إنتاج اللحوم بواقع 1.7 كيلو جرام للرأس الواحدة يوميًا وبدلك نساعد المواطنين مساعدة كبيرة جدًا، موضحًا أن رأس الماشية المصري ينتج حاليًا حوالي 800 جرام لحوم يوميًا، وهذا مضاعفة الدخل الحالي المقدر بـ 100 جنيه.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الارتقاء بالدولة المصرية لن يكون إلا بالأفكار والعمل، مشددًا على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني التي ستعمل بالتعاون مع المصانع والحكومة لنحدد الرقم المستهدف للمبادرة سنويًا وفق برنامج يستهدف فترة زمنية من 4 إلى 5 سنوات، من أجل تغيير الوضع الراهن إلى الأفضل، مضيفًا " أي مزارع لديه رأسين من الماشية يستطيع تحقيق دخل يومي 400 جنيه بما يعني 12 ألف جنيه شهريًا ".