وكيل صحة الشرقية يشيد بحزمة المبادرات الرئاسية غير المسبوقة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، احتفالية مديرية الشؤون الصحية باليوم العالمى لمكافحة مرض الإيدز لعام 2022 تحت شعار "الإنصاف"، والتى نظمتها إدارة الثقافة الصحية، والمكتب الإعلامى بالمديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وذلك فى قاعة الاحتفالات بالمجمع النموذجى للإعلام بمدينة الزقازيق، فى حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ أحمد السيد مدير عام إدارة الدعوة بهيئة الأوقاف، والدكتورة ميساء عبد الله أستاذ الباطنة والأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى، وممثلين عن الهيئات الحكومية المختلفة، وغير الحكومية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال كلمته على أهمية الاحتفال بالأيام والأسابيع العالمية فى توعية وتثقيف المواطنين والجمهور بشأن القضايا الصحية ذات الاهتمام، وعلى ضرورة الاحتفال بما تم إنجازه من الناحية الإنسانية والصحية خلال العام، وتوفير الخدمات الطبية للمرضى، ورفع المعاناة عنهم، وتقديم الدعم الطبى والنفسى لهم، مشيدا بالتوأمة التى تتم اليوم بين جميع المنظمات داخل محافظة الشرقية، وذلك فى إطار توحيد الجهود من أجل كل مواطن ومريض بالمحافظة.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على جهود الدولة المبذولة من خلال حزمة المبادرات الرئاسية غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، التى تشمل إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمة لجميع أفراد الأسرة المصرية، ومنها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والتى تتضمن فحص السيدات الحوامل لثلاث أمراض وهى "الإيدز، والزهرى، والإلتهاب الكبدى ب"، ويتم فرز الحالات الإيجابية وإحالتها لمراكز متخصصة للمتابعة والعلاج، وذلك ضمانا للعناية بصحة الأم، وحرصاً على بناء أجيال جديدة خالية من الأمراض الوراثية أو المنتقلة من الأم.

كما تنتشر مراكز فحص الفيروسات على مستوى المحافظة فى عدة نقاط تسهيلا على المواطنين لإجراء فحوصات الإصابة بالفيروسات والمتابعة الدورية، كما أثنى أيضا على الجهود المتداخلة والمختلفة فى التصدى لمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، والتى من أمثلتها توفير بروتوكولات فحص الفيروسات للمرضى فى جميع المستشفيات الحكومية قبل الدخول لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن تطبيق بروتوكولات الفصل بين الحالات السلبية والإيجابية للأمراض الفيروسية فى وحدات الغسيل الكلوى.

كما أشاد وكيل الوزارة بالدور البارز لمركز الفحص والمشورة الخاص بالإيدز بمديرية الصحة بالشرقية، والذى يقوم به مسؤولى المركز فى سرية كاملة مع توفير أوجه الخصوصية للمصابين، ويتمثل فى عدة محاور رئيسية كأعمال الترصد، وصرف العلاج والمتابعة، والندوات التثقيفية والإرشاد والمشورة، وغيرها، بالإضافة للدور الذى تقوم به فرق الثقافة الصحية، والإعلام السكانى بالمديرية، من أجل توعية وتثقيف المواطنين بالمحافظة صحياً.

شملت الاحتفالية محاضرات توعوية وتثقيفية ألقاها كل من الدكتورة رانيا خيرى مسؤولة بنوك الدم بالمديرية، والدكتور أحمد ثابت مسؤول مركز علاج الإيدز بالمحافظة ومدير مستشفى الحميات بالزقازيق، والدكتورة مريم نبيل مسؤول بمركز الإيدز للفحص والمشورة بالمديرية، وذلك فى إطار التعريف بالفيروس المسبب للمرض، وطرق انتقال العدوى، وكيفية الوقاية من الإصابة بالمرض، وأحدث بروتوكولات العلاج المتبعة محليا ودوليا، وماهية التدابير اللازمة فى حالة التعرض لخطر الإصابة، والجهود التى تبذلها المنظمات المختلفة داخل الدولة لرفع الوعى بمرض العوز المناعى "الإيدز"، ونشر ثقافة المساواة والإنصاف بين مرضى الإيدز وغيرهم من المرضى فى إتاحة الخدمات الأساسية لهم، وأحقيتهم فى إيجاد فرص العلاج.