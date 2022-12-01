مصر تستضيف المنتدى الحضرى الثانى عشر فى 2024

جدة - نرمين السيد - ألقى السفير وائل نصر الدين عطية، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بيانا فى أعمال الدورة الثانية للمجلس التنفيذى للبرنامج لهذا العام، والتى عقدت فى العاصمة الكينية نيروبى، مؤكدا دعم مصر للعمل الذى يقوم به البرنامج خصوصا فى البلدان العربية والإفريقية.





وشدد السفير على الأهمية المتزايدة لدور البرنامج فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية وتوفير السكن ومستوى المعيشة اللائقين للجميع وحماية البيئة، تنفيذا للهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فى ظل التحديات الحضرية المرتبطة بزيادة عدد السكان عالميا والتوسع الحضرى المتسارع خاصة فى إفريقيا وآسيا، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. كما أكد السفير حرص مصر على نجاح المنتدى الحضرى الثانى عشر الذى تستضيفه فى عام 2024، باعتبارها المرة الأولى منذ إطلاقه عام 2002 التى ينعقد فيها المنتدى بإفريقيا، وأنه يمثل فرصة تاريخية لوضع الاهتمامات والمصالح الإفريقية على صدارة الأجندة العالمية. كما حث البيان الدول الأعضاء على المساهمة فى توفير الموارد المالية اللازمة للبرنامج لتنفيذ ولايته، بما يدعم الجهود الحكومية فى الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها الحضرية الوطنية. وأكد السفير دعم مصر لأنشطة البرنامج الهادفة لبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية والتوسع فى برامج التعاون الفنى التى يقدمها.

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