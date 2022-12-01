”القوى العاملة” : إنتهاء برامج التدريب المهنى بمركز التدريب المهنى بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، الإختبارات النهائية لدورتين من دورات التدريب المهنى على مهنة التفصيل والخياطة لتخريج 40 فتاة تم تأهيلهن للعمل باحترافية تواكب متطلبات سوق العمل، وذلك بمركز التدريب المهني بمنوف ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2022 -2023 .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم تنفيذ برنامجيين تدريبيين فى ورشة التفصيل والحياكة لـ 40 متدربة ، وعمل التقييم النهائى للخريجين بحضور سمر محمد عادل عباس مشرف ومسئول مركز التدريب بمنوف ، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف.

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم توجيه المتدربات والمتدربين إلى ضرورة التحلى بالثقة بالنفس والإرادة لتحقيق الأهداف مهما كانت العقبات ، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة من القائمين بالتدريب بالمركز فنيا ومعنويا ، واستمع إلى بعض المتدربات الجدد عن الأسباب التى دفعتهم للالتحاق بالتدريب وما هى أحلامهم فى المستقبل ، وقدمت بعض الخريجات من الدورات السابقة نماذج نجاح مشرفة كرائدات أعمال بمهنة التفصيل والحياكة .