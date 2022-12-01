إنطلاق فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى (HURGHDA Air Show 2022) بمدينة سهل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - إنطلقت فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى (HURGHDA Air Show 2022) الذى ينفذ فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطاني ( السهام الحمراء RED ARROWS) وفريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver Stars) وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية ، وذلك بحضور وزير الطيران المدنى ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق / محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة واللواء / مارك ماديسون مسئول التدريب بالقوات الجوية البريطانية .

بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملاً أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوى ونفذ فريق الألعاب الجوية المصرى (النجوم الفضية Silver Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق مدينة سهل حشيش السياحية أظهر مدى ما يتمتع به مقاتلو القوات الجوية من مهارات عالية .

كما إستعرض فريق الألعاب الجوية البريطانى ( السهام الحمراء RED ARROWS) عرضهم الجوى بواسطة طائرات (Hawk) تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية ، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات ، كما تم تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض فى ختام الفعاليات ، حيث تخللت العروض عدد من اللوحات الفنية التى قدمتها وزارة الثقافة للحضور .

ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمى والدولى .

حضر الفعاليات السفير والملحق العسكرى البريطانى بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات .