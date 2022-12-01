شيخ الأزهر يهنئ الشيخ محمد بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق؛ بمناسبة اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديمَ على دولة الإمارات الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة؛ يُعرب شيخ الأزهر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة ودور قادتها الأوفياء في ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك؛ سيرًا على نهج والدهم الحكيم المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مقدرًا العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ما كان له عظيم الأثر في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانيَّة حول العالم.