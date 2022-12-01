القومي للمرأة ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدريب ريادة الأعمال بمحافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ تدريب ريادة الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظة البحيرة بمركز شباب - قرية كوم البركة، وذلك باستخدام برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك خلال الفترة من 26 الى 30 نوفمبر 2022 واستهدف سيدات القرى اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدوية، هدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.