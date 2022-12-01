المندوب الدائم لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يلقي بيانًا في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - ألقى السفير وائل نصر الدين عطية، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بيانًا في أعمال الدورة الثانية للمجلس التنفيذي للبرنامج لهذا العام، والتي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي، حيث أكد دعم مصر للعمل الذي يقوم به البرنامج خاصة في البلدان العربية والأفريقية. وشدد السفير على الأهمية المتزايدة لدور البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية وتوفير السكن ومستوى المعيشة اللائقين للجميع وحماية البيئة، تنفيذاً للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في ظل التحديات الحضرية المرتبطة بزيادة عدد السكان عالمياً والتوسع الحضري المتسارع خاصة في أفريقيا وآسيا، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما أكد السفير على حرص مصر على نجاح المنتدى الحضري الثاني عشر الذي تستضيفه في عام 2024، باعتبارها المرة الأولى منذ إطلاقه عام 2002 التي ينعقد فيها المنتدى بأفريقيا، حيث إنه يمثل فرصة تاريخية لوضع الاهتمامات والمصالح الأفريقية على صدارة الأجندة العالمية. كما حث البيان الدول الأعضاء على المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة للبرنامج لتنفيذ ولايته، بما يدعم الجهود الحكومية في الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها الحضرية الوطنية. وأكد السفير كذلك على دعم مصر لأنشطة البرنامج الهادفة لبناء القدرات الوطنية في الدول النامية والتوسع في برامج التعاون الفني التي يقدمها.