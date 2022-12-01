السيسي يكرم عددا من النماذج المشرفة والمتميزة بالدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:36 مساءً - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة والمتميزة بمحافظة الدقهلية، وذلك على هامش فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة، التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر المدينة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.