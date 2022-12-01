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جدة - نرمين السيد - وعقدت لجنة الفنون والآداب اجتماعها الدورى الأول برئاسة الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة اللجنة بحضور أعضاء وعضوات اللجنة بمقر المجلس.
أكدت الدكتورة رانيا يحيى، أن الاجتماع الأول للجنة ناقش خطة عملها خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تنفيذ حملة تتضمن مسابقات فى مختلف المجالات الفنية وتنفيذ ندوات وورش عمل للتوعية الثقافية والفنية بالجامعات المصرية، وتنفيذ موسوعة تضم المبدعات فى المجالات الفنية والأدبية المختلفة.
كما ناقش الاجتماع نشاط اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى تبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022، حيث تم اقتراح تنفيذ معرض فنى بنقابة التشكيليين لمناقشة قضية القضاء على العنف ضد المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين عاطف عبيد فى لجنة الآداب والفنون بالمجلس القومى للمرأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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