- 1/2
- 2/2
جاء ذلك فى إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التى شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأجرت اللجنة التفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية.
ومن خلال التتبع والمعلومات، جرى رصد بعض الشركات، تبيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير، ورصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، بدون مستندات، ويرفع الأسعار، ما يعد مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك، لرفع الأسعار فى السوق، ويؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائى فى الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وعلى الجانب الآخر، جرى رصد 3 مصانع أعلاف من كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، ومفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.
ومن المقرر أن تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتى الزراعة والتموين والجهات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط شركات تبيع خامات الأعلاف فى السوق السوداء بالمنوفية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.