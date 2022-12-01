ضبط شركات تبيع خامات الأعلاف فى السوق السوداء بالمنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت لجنة من وزارتى الزراعة والتموين، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف، ضمت الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، وبعض مأمورى الضبط القضائى ومهندسى الرقابة والتفتيش بوزارتى الزراعة والتموين.





جاء ذلك فى إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التى شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأجرت اللجنة التفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية.

ومن خلال التتبع والمعلومات، جرى رصد بعض الشركات، تبيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير، ورصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، بدون مستندات، ويرفع الأسعار، ما يعد مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك، لرفع الأسعار فى السوق، ويؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائى فى الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر، جرى رصد 3 مصانع أعلاف من كبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، ومفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.

ومن المقرر أن تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتى الزراعة والتموين والجهات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.