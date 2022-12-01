الصحة تثمن نجاح المشروع (المصرى- الإيطالى) «UNISS» فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - ويعد المؤتمر نتاج للمشروع (المصرى- الإيطالى) «UNISS» الذى يجرى تنفيذه على 3 مراحل، وبدأ كمرحلة أولى عام 2016، لصالح المعهد الفنى الصحى بمحافظة بورسعيد، تحت عنوان «برنامج المساعدة الفنية فى مدرسة التمريض»، وشملت المرحلة الثانية محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية) التى جرى الانتهاء منها مؤخرا، فى إطار النهوض بمستوى التمريض ومجال تعليم التمريض بمصر.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن القيادة السياسية تضع على قائمة أولوياتها الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى، ويعد التمريض درعا أساسيا لانتظام ونجاح هذه المنظومة، منوها بأن برامج التدريب تمثل دورا كبيرا لرفع كفاءة خبرات الفرق التمريضية، وهم يعدوا شريكا أساسيا للأطباء فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وتابع، أن المؤتمر كان فرصة للإعلان عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية للمشروع (المصرى – الإيطالى)، من خلال تحسن واضح فى مهارات وكفاءة ومناهج برامج التدريب، وبناء القدرات، علاوة على التنمية الشاملة فى قطاع التمريض فى محافظات المرحلتين الأولى والثانية.

ولفت إلى التعاون لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع التى ستشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية) خلال العام المقبل، وذلك فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأوضح «عبدالغفار» أن هذا المشروع يساهم بشكل أساسى فى توجيه ومراجعة مناهج مدارس التمريض التى تركز على رعاية الفرد، بما يساهم فى تخريج كوادر قادرة على تقديم العلاج وإعادة التأهيل والتثقيف الصحى، بما يضمن أن يصبح أقرب لمفهوم التمريض الدولى.

وأشار إلى أنه جرى تزويد المعاهد الفنية للتمريض بمواد تعليمية تتماشى مع المناهج التعليمية الجديدة، علاوة على إجراء بعض التجديدات لجعل المنشآت التعليمية التمريضية أكثر فاعلية وراحة للطلاب.

وذكر أن هذا التعاون (المصرى – الإيطالى) كان له دور فى تقديم دورات تدريبية لأطقم التمريض بمحافظات المشروع تركز على احتياجاتهم، بالإضافة إلى تحسين مهارات فى التواصل والعلاقات الإنسانية مع المرضى.

ومن ناحيتها، أشادت ميشيل كارونى، القنصل العام بالسفارة الإيطالية بمصر، بالعلاقات الثنائية المثمرة بين الدولتين المصرية والإيطالية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون الثرى الذى يخلف عنه رفع جودة النظم الصحية بكلا البلدين.

ولفتت إلى أن التمريض والرعاية الصحية هما وجهان لعملة واحدة، مشددة على أن بلادها حريصة على مد جذور التعاون بين القطاعين الصحيين من خلال تقديم كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة، ورفع كفاءة القوى البشرية والخدمات الصحية.

وعلى هامش المؤتمر، جرى عرض فيلم قصير عن إبراز دور وأهمية فرق التمريض بالقطاعين الصحى المصرى والإيطالى، وجهودهم المبذولة فى انتظام سير العملية الصحية، بالإضافة إلى استعراض النماذج الناجحة والمثالية لفرق التمريض بالبلدين، وأهمية نشأة علاقة إنسانية بين التمريض والمرضى.