البابا تواضروس: نقدر دور الصحافة فى خدمة الوطن والكنيسة

جدة - نرمين السيد - يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، احتفالية "الصحافة والدوريات القبطية.. مائة وخمسون عاما فى خدمة الكنيسة والوطن"، وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت المقبل 3 ديسمبر، بالمبنى الجديد الملحق بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والمشرف على الاحتفالية، ولفيف من الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة والشخصيات الصحفية والإعلامية.





كان قداسة البابا قد شكل لجنة منظمة لاحتفالية برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، حيث عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الشهر الماضى بالمقر البابوى، وأكد قداسته خلال الاجتماع على اهتمامه بالصحافة ودورها التاريخى وحتى الآن، ولذا قرر هذه الاحتفالية لإحياء وتكريم دور الصحافة والصحفيين، فى دعم الكنيسة وقضايا الوطن، لا سيما فيما يخص الصحف والدوريات القبطية، حيث سيتم إلقاء الضوء خلال الاحتفالية، على نشأة الصحافة القبطية والصحف التابعة للكنيسة، ومسيرتها، والشخصيات القبطية التى ساهمت فى إثراء الحياة بهذه الدوريات التى ساهمت فى قضايا متنوعة فى خدمة الكنيسة والوطن.

وخصص قداسة البابا بالإضافة للنظرة على على مرور 150 عاما على نشأة الصحف والدوريات القبطية، التركيز على خمس دوريات مازالت مستمرة فى الوقت الحالى، وهى "الكرازة، ووطنى، ورسالة الكنيسة، ومدارس الأحد، ومجلة مرقس".

من جانبه صرح الأنبا مكاريوس أنه فى إطار احتفال مجلة الكرازة هذا العام بمرور خمسين عامًا على صدورها، قرر قداسة البابا تواضروس الثانى إقامة احتفالية عامة للصحافة والدوريات القبطية، يشارك فيها ممثلون عن هذه الدوريات، كما سيتم دعوة العديد من الشخصيات الصحفية والإعلامية ذات الصلة بالمناسبة.

وقرّر قداسة البابا أن يكون هذا الاحتفال بمثابة توثيق لتلك الدوريات وتكريم الذين أنشأوها وكذلك أشهر الكتاب فيها، وتشمل هذه الدوريات تلك التى توقف صدورها بعد أن ساهمت كثيرًا فى التثقيف والتنوير وإثراء الفكر القبطى، والاهتمام بقضايا الوطن.

وأضاف: سيكون هناك ممثلون لكل دورية فى اللقاء الذى سيُقام السبت المقبل، وسيتم عرض فيلم مختصر عن مسيرة الصحافة والدوريات القبطية، بشكل عام والدوريات الخمس التى تم اختيارها بشكل خاص، وتوزيع كتاب يتناول تاريخ الدوريات والصحف القبطية، وتكريم أهم الرموز الراحلة فى هذا المجال من خلال كلمة لقداسة البابا، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستقتصر على الدعوات الشخصية فقط لمن توجه لهم الدعوة.

وعقد الأنبا مكاريوس عدة اجتماعات مع اللجنة المنظمة والتى ضمت شخصيات صحفية وأكاديمية وممثلين عن الدوريات الخمس، وتم إعداد كتاب عن الاحتفالية، وفيلم سوف يتم بثه أثناء الاحتفالية، بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش الاحتفالية يضم بعض النسخ والصور من الدوريات والصحف القبطية على مدار 150 عاما، وسوف يقوم قداسة البابا بافتتاح المعرض قبل بدء الاحتفالية، التى سيلقى فيها ممثلو الدوريات الخمس كلمات مختصرة أثناء الاحتفالية.