«معلومات الوزراء»: قفزة فى معدلات الشمول المالى بمصر 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقدم الإنفوجراف تعريفا لمفهوم "الشمول المالى"، والذى يقصد به "إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم".

كما أوضح الإنفوجراف أبرز مستهدفات الشمول المالى، ومنها: التوسع فى نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع فى استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمى، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.



وشهدت مصر تطورات ملحوظة فى مجال الشمول المالى؛ بزيادة 131% فى معدلات الشمول المالى فى الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022، وبلغ عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية فى 2022 نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن فى 2016، فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالى للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% فى الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.