وزير القوى العاملة : لجنه المراجعة الخارجية تزور مركز التنمية المحلية بسقارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - فى ضوء الإجراءات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية لحصول ذراعها التدريبى بسقارة على شهادة الأيزو الدولية لإدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018...

استقبل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم ، وفد المجلس الوطني للتدريب والتعليم لمتابعة الإجراءات التى ينفذها المركز للتوافق مع معايير المواصفة الدولية ISO21001:2018، بما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالمياً ، ووضع مركز سقارة للتدريب فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة رفع مهارات العاملين فى المحليات ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية.

ونوه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن حصول مركز سقارة على شهادة ISO 21001:2018 يمثل نقلة نوعية فى وضعها مع منافسيها من المؤسسات التدريبية المماثلة وزيادة الميزة التنافسية للمركز ، كما يحقق طموح المركز و يفتح الباب أمامه للتوسع فى برامج التدريب المختلفة للمحليات أو البرامج التنموية الأخرى.

وأشار اللواء هشام آمنة ، أن مركز سقارة نفذ بالفعل حزمة من المعايير القياسية التى وضعتها منظمة ISO بما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث ، والتى تشمل تطوير برامج التدريب من الناحيتين الفنية والإدارية ، والاهتمام ببيئة التعلم ، وتطوير آليات التدريب ، وجعلها إلزامية للترقى فى الوظائف التقليدية أو للراغبين فى شغل وظائف قيادية فى المحليات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة قدمت كافة التسهيلات المطلوبة لسرعة الاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة ، سواء من النواحى الإدارية أو التعليمية أو الفنية ، مؤكداً أن التطوير تم فى مركز سقارة بشكل فعلى وعملى ، وليس مجرد اجراءات للحصول شهادة نظرية من المنظمات الدولية ، وذلك بهدف الوصول بمستوى الكوادر المتخصصة في المحليات والقطاع الحكومي فى المحافظات إلى المستوى الدولى ، بما يسهم في دعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة وأداء العاملين في القطاع الإداري للدولة فى المحافظات.

و كشف اللواء آمنة أن لجنة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم المؤهل للحصول على الشهادة من ال EGAC (و تضم د. مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس و د.السيد أبو شادى ،و د.صلاح الجمسى من مراجعى النظام) ، قامت بمراجعة المواصفات القياسية العالميه المطلوبة من المركز ، ومنها التركيز على تلبية متطلبات الدارسين وتجاوز توقعاتهم ، والقيادة الحكيمة بإشراك جميع المتدربين في تنفيذ مهمة المركز ورؤيته وأهدافه لتقديم قيمة مضافة ، كما تم مراجعة منهج العملية التعليمية والأنشطة التى ينفذها المركز ، وإدارتها كعمليات مترابطة ، وأيضا علاقات المركز مع كافة الجهات ذات الصلة ، والمسؤولية الاجتماعية للمركز لضمن النجاح على المدى الطويل ، وقدرة المركز على تقديم خدمات وأنشطة لصالح المجتمع المحيط به ، وتنفيذ أمن البيانات وحمايتها بصورة كبيرة ، ومدى ملائمة وتوافق أماكن الإقامة مع المواصفات القياسية.

وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن اللجنة ، ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة ، بموافاة الوزارة بموقفها النهائى بعد الزيارة الميدانية التى قامت بها للمركز اليوم ، موضحا انه بعد الموافقة على منح الشهادة المطلوبة لمركز سقارة ، سيتم إعتماد افضل ممارسات التعليم المتبعة بالمركز وتحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل ، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم ، وزيادة رضا الدراسين ، وترسيخ مبادئ الشفافية فى تقديم خدمات التعليم ، وتعزيز القدرة التنافسية للمركز ، وزيادة مصداقية مركز سقارة والتركيز على إحتياجات ومتطلبات الدارسين من ذوي الإحتياجات الخاصة ، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الدارسين.