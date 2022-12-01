السيسى يسلم عقود وحدات إسكان اجتماعى بالدقهلية لعدد من المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعى بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، وذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة.

كما كرم الرئيس السيسى عدد من النماذج المضيئة بمحافظة الدقهلية.

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.