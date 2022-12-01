اللواء هشام آمنة : بدء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الأسبوع القادم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية باتباع أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهارات العاملين بالمحليات، باعتبارها أحد أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030، و التى تتضمن الاهتمام بالعنصر البشرى و تنميته مهارياً و فنياً وإدارياً ليقود مصر نحو التنمية المستدامة فى كافة ربوعها...

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم إنتهاء المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل 58 من المرشحين لتولي مناصب قيادية في المحليات وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2021، والذي استمر لمدة أسبوعين، تم خلالها التدريب علي عدة موضوعات متعلقة بعمل المحليات، وتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالي 90 ساعة تدريب.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة 3 أسابيع في الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب في الفترة من 25 وحتى نهاية ديسمبر 2022، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة والجيزة، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهي دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من أول وحتى منتصف يناير 2023، لافتاً إلي أنه من المنتظر أن تصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة، والتي يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل في مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وفي نفس السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس 1/12/2022 بإنتهاء فعاليات الأسبوع رقم 16 من الخطة التدريبية للمحليات والذي تضمن 3 دورات استفاد منها 85 متدرب من جميع المحافظات ، منها دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات، فيما انتهت أمس فعاليات دورة التخطيط المحلي المتكامل وهي من دورات التكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستفاد منها 30 من مديري التخطيط بمحافظات أسيوط والأقصر والوادي الجديد .