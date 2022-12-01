السيسى: افتتاح المنصورة الجديدة جزء من خطة لبناء 30 مدينة من الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وكبار رجال الدولة، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة جزء من خطة شاملة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع.
وأكد أن بناء مدينة المنصورة الجديدة ليس رفاهية، ومصر تمكنت من مواجهة التحديات والأزمات العالمية بخطى واثقة، مشيرا إلى أن خطة الدولة للتنمية تقوم على توطين الصناعة ونسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرية.
وأضاف أن مصر أثبتت من خلال مؤتمر المناخ أنها الرقم الصحيح فى معادلة الاستقرار العالمى.
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