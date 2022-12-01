انت الان تتابع خبر عاجل .. مصرع وإصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث مروع بمحافظة أسوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصام صباح اليوم الخميس، بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى شاحنة نقل، على الطريق المؤدى إلى مطار أسوان بالقرب من كمين أبوسمبلمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” أسوان ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.