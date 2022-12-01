انت الان تتابع خبر إجازة الترم الأول 2023 .. التعليم تعلن عن موعدها ومدتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي بتحديد موعد إجازة الترم الأول 2023 للعام الدراسي الحالي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجازة الترم الأول 2023 سوف تبدأ بشكل رسمي يوم 28 يناير من العام الميلادي الجديد، على أن تستمر لمدة 15 يوماً كامة، حيث أنها سوف تنتهي يوم 9 فبراير 2023، وذلك وفقاً للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدارسي الجاري، مشيرة أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم 11 من الشهر نفسه.

وأشارت التعليم أن امتحانات الفصل الدارسي الأول لطلاب سنوات النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الثانوي سوف ينطلق في كافة المدارس بداية من يوم 14 يناير المقبل