انت الان تتابع خبر بشكل حاسم وحازم .. لأصحاب المعاشات : فيه أكثر 260 جنيه زيادة في حسابك انزل اسحبهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من جانبها أكدت وزارة التضامن أن معاشات ديسمبر 2022، تتضمن المنحة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه شهرياً، مما يعني أن المستحقين والمستفيدين في هذه الشريحة سوف يحصلون على 1300 جنيه بدلاً من 1000 جنيه.