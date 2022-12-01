هاشتاج ”السيسى وعد فأوفى” يتصدر التريند

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - تصدر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر ومحرك البحث جوجل، تزامنا مع افتتاحه صباح اليوم الخميس للمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة.

وحل هاشتاج "السيسى وعد فأوفى" ضمن أبرز تريندات منصة التغريدات القصيرة، وعدد المستخدمون جانبا من إنجازات الرئيس السيسى والجمهورية الجديدة طوال السنوات الثمانى الماضية وصولا إلى مدينة المنصورة الجديدة التى افتتحها الرئيس اليوم.

وبالتزامن مع رسالة الشكر التى وجهها المستخدمون للرئيس السيسى، تصدر أيضا هاشتاج "المنصورة الجديدة" ليحل فى المرتبة الثانية ضمن قائمة التريندات وعلى محركات البحث، مجسدا حالة الاهتمام الكبير بالمشروع وما حققه من طفرات عمرانية وتنموية فى الدلتا.

وتتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة لارتفاع منسوب المياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خلال الخمسين عاما المقبلة، مضيفا: "نقدر نعمل حواجز لـ 300 كيلومتر ستكلفنا مليارات الجنيهات لحماية الشواطئ والناس".