عضو المبادرة الوطنية ابدأ: إنشاء مصنع باستثمارات 50 مليون دولار فى جمصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - قال محمد عبد السميع، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى أملا حول مستقبل الصناعة والإجراءات التى اتخذتها الدولة.

وأضاف عضو المبادرة الوطنية ابدأ لتوطين الصناعة، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، أن المبادرة تلقت 1300 طلب يخصون استفسارات للانضمام للمبادرة وطلبات للشراكة الجديدة وطلبات لدعم المصانع القائمة شملت إجراءات التراخيص التي تقابلهم في بعض المحافظات وتخصيص أراضى والبعض يخص التمويل والبعض توفير مرافق للمنشآت الصناعات وتم العمل على جميع الطلبات مع الجهات المعنية .

وأوضح عضو المبادرة الوطنية ابدأ لتوطين الصناعة، أن المنشآت الصناعية في الدقهلية يمثلون 9% من إجمالى المنشآت في مصر ويعمل فيها حوالى 7 % من حجم العمالة بمصر، متابعا: الصناعات في الدقهلية متنوعة منها صناعات غذائية مرتبطة بالصناعة والمعادن والصناعات الكيماوية وورش إصلاح السيارات ، موضحا إنشاء مصنع باستثمارات 50 مليون دولار في جمصة وافتتاحه في أخر العام المقبل ، وبدأنا أول مجموعة تدريب على الصناعات الصغيرة والحرف، بجانب جهود دعم الصناعة والتحيات التي تواجه المصنعين وتم عرض عدد من النماذج للمصنعين الذين تم دعمهم.