الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مبادرة ”ابدأ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن مشروعات مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية، حيث عرض الفيلم التسجيلى، عددا من المشروعات التى ساعدت فيها مبادرة ابدأ المستثمرين.

وتضمن الفيلم التسجيلى أيضا عدد من شهادات عدد من المستثمرين، بجانب عدد من العمال حول ما وفرته لهم مبادرة ابدأ لبدء مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة

مدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.