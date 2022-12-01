السيسى لـ”شريف منير”: انت من المنصورة؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث الفنان شريف منير، قائلا" أنت من المنصورة"، ليرد الفنان شريف منير "أه من المنصورة أهو".

ورد الرئيس السيسى على الفنان شريف منير قائلا: حاجة عظيمة وأحنا سعداء بك"، ليرد الفنان شريف منير "بشكركم وأهلا بكم في بلدكم المنصورة الجديدة وتحيا مصر".

وتابع الفنان شريف منير، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة: "الفيلم الذى تم بثه اليوم كان بصوتى، والإنجازات واضحة وباينة، ومصر مليانة بالإنجازات".

وأضاف الفنان شريف منير خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أنا بنام وأقوم ألاقى الدنيا متغيرة وأروح مشوار وأعود أجد الدنيا متغيرة".

وتابع الفنان شريف منير: "أنا من سكان حى المقطم.. والمقطم أصبح شيء أخر.. وأنا اتولدت في المنصورة وحبيت الفن في المنصورة، فهى بلد عظيمة وجميلة وناسها حلوين، فمسرحية مدرسة المشاغبين شاهدتها من خلال فرقة المنصورة المسرحية".

وقال الفنان شريف منير: المنصورة بلد جميلة وعظيمة، وجئت من عامين ونصف لأقوم بعمل إعلان عن المنصورة الجديدة، ولم يكن هذا الكلام موجود ولا أعلم متى تم بناء كل هذا، فالإنجازات واضحة.. ومن لم يصدق فهذا شأنه ، فهذه الجمهورية الجديدة فعلا، والمنصورة خرج منها ناس عملاقة، مثل رشدى أباظة وفاتن حمامة وأنيس منصور ، فالمنصورة بلد عظيمة، وكل هذا حدث بالإرادة المصرية .

ومدينة المنصورة الجديدة تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتأتى في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.