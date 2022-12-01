السيسى: المزارع يمكنه أن يرعى ماشية تانية تجيب 25 كيلو لبن بدلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على حديث أحد أصحاب مصانع الألبان قائلا: "أنت تأخذ الكيلو بكام؟"، ليرد الأخير: أسعار اللبن ارتفعت، وهناك نوعين من الألبان بقرى وجاموسى، والجاموسى أصبح بـ 15 جنيها والبقرى 11 ونصف جنيه، فالكيلو زاد عن السنة اللى فات 5 جنيهات، ولو فتحنا مزارع وانتجنا لبن، ومزارع لبن موجودة في مصر وستوفر كثيرا.

ورد الرئيس السيسى على صاحب المصنع قائلا: متوسط انتاج المزارع من اللبن من رأس الماشية كام ؟، ليرد صاحب المصنع :"من 3 – 4 أو 5 كيلو"، ليرد الرئيس السيسى : إذا مكناش هنقدر نغنى الناس ، فالمزارع الذى يعطى 3 أو 4 أو 5 كيلو لبن من الماشية يمكنه أن يأكل ماشية تانية تجيب 25 كيلو لبن وأكتر .

وتابع الرئيس السيسى: نفيس الخدمة التي تعملها لرأس ماشية تجيب 4 أو 5 أو 7 أو 10 كيلو عندى فرصة تعطينى 25 كيلو بن وأكثر من ذلك .

وقال الرئيس السيسى، إن منظمات المجتمع المدنى اللى قولتكم إن الموضوع في رقابتكم الموضوع في رقابتنا كلنا مينفعش نسيب الناس تشتغل ويبذل جهد مع رأس ماشية يأتي بكمية يجعل المنتج غالى .