وزير الصحة: القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها خطة لمكافحة الأورام

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى السنوى للأطباء والعلماء المصريين بالخارج فى مجال الأورام (lEOS)، والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2022 بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.





وأعرب وزير الصحة والسكان عن ترحيبه بعلماء مصر من الأطباء فى الداخل والخارج الذين يحملون على عاتقهم إعلاء اسم مصر فى جميع دول العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضع على رأس أولوياتها خطة عمل مدروسة لتطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأورام.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير استعرض عناصر خطة العمل لمكافحة الأورام فى مصر، والتى تتضمن اتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من مسببات الأورام، والعمل على الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض، والذى ينعكس على زيادة نسب الشفاء وخفض تكلفة العلاج.

وتابع عبدالغفار أن الوزير أشار إلى أن الخطة تشمل أيضا وضع إرشادات وبرتوكولات واضحة يقوم عليها علماء وأساتذة لتشخيص وعلاج الأورام، ويجرى تعميمها على مستوى الجمهورية، دون إغفال الجانب الاقتصادى للمواطنين باختلاف مستوياتهم، موضحا أن الخطة تركز على قاعدة بيانات للمرضى للاستفادة منها فى معرفة حجم المشكلة وأعداد الحالات.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير استعرض جهود الدولة المصرية فى تقليل مسببات الأورام، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، والتى حظيت بالعديد من الإشادات العالمية، مشيرا إلى نجاح الدولة فى مكافحة مسببات الأورام من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى الذى يعد المسبب الرئيسى لسرطان الكبد وهو من أكثر الأنواع شيوعا لدى الرجال، إلى جانب نجاح المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والتى استهدفت الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى لدى السيدات.



ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير أكد أهمية التكامل والتعاون بين مقدمى الخدمة الطبية من خلال وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجتمع المدنى.