السيسى: على «الزراعة» أن تتعاون مع شركات إنتاج الألبان لزيادة دخل المربين

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، سؤالا إلى أحد رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة "ابدأ" عن أسعار اللبن فى الوقت الحالى، فرد قائلا: "أن كيلو اللبن الجاموسى سعره 15 جنيها، واللبن بقرى 11.5 جنيه".





وأوضح الرئيس السيسى، على هامش افتتاح مشروع مدينة المنصورة الجديدة، أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة تربية وإنتاج الماشية المنتجة للألبان، مشيرا إلى أهمية تعاون وزارة الزراعة مع رجال الأعمال والشركات العاملة فى مجال إنتاج الألبان لرفع زيادة دخل المربين. ونوّه إلى دور الجمعيات الخيرية، التى توزع رؤوس ماشية على الفلاحين فى القرى لمساعدتهم فى تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق توزيع رؤوس الماشية على المزارعين لرفع معدل إنتاج الألبان وتجميعه منهم لضخه فى مشروعات تصب فى صالح الناتج المحلى والفائض منه يتم تصديره للخارج.

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